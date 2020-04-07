الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مصانع غزة

غزة - الرأي

نفذت الطواقم الهندسية بالإدارة العامة للصناعة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء جولات تفتيشية على المصانع بمحافظة غزة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان، إن الطواقم التفتيشية نظمت عدة جولات تفتيشية، شملت مصنع لإنتاج العصائر، ومصنعاً للحلويات والسكاكر، بالإضافة الي متابعة تجديد التراخيص للمخابز.

وأوضحت أن دائرة التنمية الصناعية قامت بسحب عينات من العجوة للفحص المخبري.

وأشارت إلى أن ذلك في إطار المتابعة المستمرة واليومية للتأكد من مدى التزام أصحاب هذه المصانع والمنشآت بالشروط والتعليمات الصحية الواجب اتباعها أثناء العمل للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وذكر رئيس قسم الصناعات الهندسية والمعدنية بدائرة التنمية الصناعية بالوزارة حسن الشاعر، أنه تم سحب عينات من أسطوانات الغاز المنزلي المستوردة للفحص المخبري للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وبين الشاعر أنه تم التحفظ على جميع الكميات الواردة للمعبر لحين الانتهاء من فحص العينات التي تم سحبها.

وأشار البيان إلى أن طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك نظمت 228 زيارة وجولة ميدانية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار ومنعا للاحتكار.

وقامت طواقم حماية المستهلك بمحافظة خان يونس بإيقاف سيارة تقوم بتوزيع البان ومارتديلا بدون وحدة تبريد.

وتواصل لجان التفتيش التابعة للوزارة عملها في متابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية ومواد التعقيم والتطهير في الأسواق والمحال التجارية.

بدورها، نفذت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات بمحافظة الوسطى شملت زيارة 9 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.