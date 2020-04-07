تكية غزة الخيرية توزع 300 وجبة طعام على الأسر المستورة بغزة

غزة- الرأي

وزعت تكية غزة الخيرية التابعة للجنة زكاة الدرج، يوم الأحد الماضي، 300 وجبة غذاء مكونة من الأرز والدجاج المشوي وشوربة الجريشة على الأسر المستورة في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة، بدعم كريم من فاعل خير في مملكة البحرين الشقيقة، في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها غزة بسبب فايروس كورونا.

وأوضح رئيس زكاة الدرج عبدالقادر أبوالنور، أن التكية متواصلة في تقديم الوجبات المتنوعة للفقراء ما دام عطاء أهل الخير متواصل من داخل الوطن وخارجه.

وأشار ، إلى أن زكاة الدرج تعمل بكل طاقتها من أجل توفير الدعم لمواصلة عمل التكية مساندةً للأسر المستورة ووصولاً إلى الهدف الذي أنشئت لأجله بأن تحد من نسبة الجوع في غزة.

وأعرب عن شكره لفاعلي الخير في مملكة البحرين الشقيقة الذين لا يألوا جهداً في مساعدة أهالي قطاع غزة المُحاصر.