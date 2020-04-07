طوارئ التنمية الاجتماعية تهنيء المستضافين بعد خروجهم من الحجر الصحي

غزة- الرأي

أكد مدير مديرية التنمية الاجتماعية وائل الخور انه تم خروج 118مستضافا من الكومودور و71آخرون من البلوبيتش ، بعد الاطمئنان عليهم وإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من خلوهم من اي أعراض العدوي بفايروس كورونا .

حيث قامت لجنة الطواريء في مديرية غزة بتهنأتهم وتقديم لهم الورود والشوكولاتة حمدا لله على سلامتهم من هذا الوباء الخطير.

وفي سياق متصل ثمنت وزارةالتنمية الاجتماعية دورهم الإيجابي خلال فترة الحجر وتقديرهم للمسؤولية الملقاه عليهم وظروف حجرهم حيث وجودوا كل الاحترام والتقدير في رعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة فترة استضافتهم .



من جانبهم عبر المقيمين داخل الحجر الصحي والذي تم اخلائهم اعن عظيم الشكر والتقدير لكل الجهود الطيبة وحسن الضيافة والترحيب والمعاملة النموذجية التي تدل علي عمق العلاقة المتينة بين أبناء الشعب الواحد في تقاسم المسؤولية والتكاتف من أجل ارساء سبل التعاون المشترك في تجاوز أزمة كورونا.



بدور عبر الخور عن سعادته وامتنانه عودة المستضافين إلي ذويهم بصحة وسلام بعيدا عن أي مكروه لأبناء شعبنا، متمنيا عودة جميع المستضافين في جميع مواقع الحجر الصحي إلي اهلهم غانمين سالمين، وأن يجنب الله اهل غزة خطر فايروس كورونا.

وأكد على استعداد لجنته للعمل بكل طاقاتها المتواضعة لضمان السلامة الكاملة وتوفير الدعم والمساندة من أجل ارساء الأمن الصحي المجتمعي لكافةابناء شعبنا.



ودعا الجميع إلي توحيد الجهود وبذل أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والارشادات الوقائية حفاظا علي السلامة الصحية ليتم تجاوز المحنة بأمان .