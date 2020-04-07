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زكاة القرارة تنفذ مشروع سلة الخضار علي الأسر الفقيرة

07 نيسان / أبريل 2020 11:23

زكاة القرارة تنفذ مشروع سلة الخضار علي الأسر الفقيرة
زكاة القرارة تنفذ مشروع سلة الخضار علي الأسر الفقيرة

خان يونس- الرأي

نفذت لجنة زكاة القرارة التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف مشروع سلة الخضار، والتي وُزعت على (30) أسرة متعففة، بتبرع كريم من أهل الخير والعطاء.

وأوضح رئيس اللجنة الشيخ عبد الباسط الأسطل، أن المشروع يأتي في ضمن سلسلة من المشاريع الانسانية والخدماتية التي تقدمها اللجنة للأسر المتعففة والوقوف بجانبها في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها بسبب فايروس كورونا.

وثمن الأسطل الدعم الكريم من قبل أهل الخير والعطاء، ودورهم في التخفيف عن أبناء شعبنا المحاصر، منوهًا الى أن اللجنة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم للفقراء والمحتاجين.

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