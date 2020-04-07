زكاة الصبرة تنفذ مشروع سلة الخضار علي الأسر الفقيرة

غزة- الرأي

نفذت لجنة زكاة الصبرة التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف مشروع سلة الخضار, والتي وُزعت على (200) أسرة متعففة شملت علي أكثر من 10 أصناف من الخضار , بتبرع كريم من فاعل خير من دولة الكويت الشقيقة.

وأوضحت اللجنة ، أن المشروع يأتي في اطار المشاريع الانسانية والخدماتية التي تقدمها اللجنة للأسر المتعففة والوقوف بجانب تلك الأسر خاصة في ظل الحالة الصعبة التي يحياها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة الحصار المطبق والتخوفات من جارحة كورونا .

وفي ذات السياق وزعت اللجنة اللحوم الطازجة علي 200 أسرة متعففة ، بتبرع كريم من فاعلة خير من دولة الكويت الشقيق, مثمنة الدعم الكريم من قبل أهل الخير والعطاء من دولة الكويت, على دورهم في التخفيف عن أبناء شعبنا المحاصر .