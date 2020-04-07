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الإدارة العامة للتمريض بوزراة الصحة تنظم اللقاء التعريفي للقابلات الجدد

07 نيسان / أبريل 2020 11:40

الإدارة العامة للتمريض بوزراة الصحة تنظم اللقاء التعريفي للقابلات الجدد
الإدارة العامة للتمريض بوزراة الصحة تنظم اللقاء التعريفي للقابلات الجدد

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للتمريض على مدار يومين البرنامج التعريفي للموظف الجديد الخاص "بكالوريوس قبالة" ، بالتعاون مع دائرة التمريض وذلك بمجمع الشفاء الطبي في مركز المهندس الشوا التعليمي، بحضور ود. ليلي المشارفة مدير تمريض مستشفى الولادة ، أ. بثينة الشيخ خليل مشرفة اقسام الولادة .

حيث د. رحبت ليلى بالحضور ونقلت تحيات ومباركات أ. زهير نوفل مدير تمريض مجمع الشفاء الطبي وتمنياته للقابلات الجدد بالتوفيق والنجاح في حياتهم العملية .

تم الترحيب بالحضور جميعا من قبل ا. نائلة المصري مدير دائرة الجودة والسياسات التمريضية ونقلت تهنئة د. خليل شقفة مدير عام الإدارة العامة للتمريض ومدراء الدوائر في الإدارة العامة للتمريض
وشمل اللقاء عدة موضوعات متنوعة منها: الوصف الوظيفي للقابلة ، كيفية تقييم الاداء ، ،التوثيق التمريضي ،الزي التمريضي ، السياسات الخاصة بعمل القابلات و إجراءات السلامة ومكافحة العدوى .

وواكدت د.المشارفة على أهمية معرفة القلابلات الجدد بهذه السياسات والانظمة المعمول بها داخل المستشفيات الحكومية ، بما ينعكس على الاداء العام وجودة الخدمة الصحية المقدمات السيدات الحوامل والامهات واطفالهم .

واستعرض د. فتحي مكي مدير دائرة التعليم المستمر بعض المواضيع الخاصة باخلاقيات المهنة والمهارت التي يجب ان تتحلي بها القابلات الجدد وآليات الاتصال والتواصل الفعال مع الامهات وذويهم منوها الى ضرورة الاتزام بهذه الاخلاقيات من اجل رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وفي الاطار قدم د. محمد كحيل منسق التدريب في قسم التعليم المستمر محاضرة عن بعض الاجراءات التمريضية الهامة من ضمنها العلامات الحيوية، اعطاء ادوية الطوارئ ، كيفية التعامل مع الحالات الحرجة وكيفية عمل CPR.

والقت أ. جهاد عبيد من قسم مكافحة العدوى في ختام اللقاء التدريبي محاضرة حول طرق الحماية والوقاية من فيروس كورونا(كوفيد ١٩) "PPE" ضمن إجراءات السلامة ومكافحة العدوى و تم التأكيد على أهمية اعطاء الأمر الجدية المطلوبة من قبل العاملين في المجال الطبي وعدم الاستهانة بالمرض.

92023899_2566394716971707_4521971955569524736_n الإدارة العامة للتمريض بوزراة الصحة تنظم اللقاء التعريفي للقابلات الجدد 92626535_2566394566971722_4552579125176434688_n
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