زكاة الدرج تنفذ مشروع " المعونة الغذائية 2 " للأسر المتعففة

غزة- الرأي

نفذت لجنة زكاة الدرج التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف مشروع " المعونة الغذائية 2 " للأسر المتعففة في منطقة الدرج شرق مدينة غزة، بتمويل كريم من فاعل خير، في ظل حالة الطوارئ التي يعيشونها بسبب فايروس كورونا.

وأوضح نائب رئيس اللجنة محمد خلف، أن المعونة اشتملت وكرتونة بيض وزيت الطهي ومعلبات الفول والبطاطا، منوهًا الى أن عملية التوزيع تمت على مرحلتين في كل مرحلة استفادت 200 أسرة متعففة ليصل عددهم إلى 400 أسرة.

وأشار، إلى أن الطواقم العاملة بزكاة الدرج هي في حالة استنفار وعمل طوارئ من أجل مساندة الأسر والأهالي في منطقتها، دعماً لهم وللمسهامة في الحد من انتشار فايروس كورونا والتعرض لخطره.

وفي ذات السياق وزعت اللجنة وجبات الافطار عبر التكية التابعة للجنة علي 100 أسرة متعففة ، عبارة عن تجهيز علب فول جاهزة وربطة خبز.

وأعرب خلف، عن شكره لفاعل الخير على دعمه المتواصل لقطاع غزة ومساندته في ظروفه الصعبة التي يعيشها.