طائرات الاحتلال ترش مبيدات ضارة شرق مدينة غزة

قالت وزارة الزراعة إن طائرات الاحتلال قامت، صباح الثلاثاء، برش مبيدات ضارة على الحدود الشرقية لمحافظة غزة.
وذكرت الوزارة، أن هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تقوم بها طائرات الاحتلال برش مبيدات ضارة على الحدود الشرقية لغزة.
عاجل |
07 نيسان / أبريل 2020 11:42
12:03طوارئ صحة خان يونس تدعو العائدين من الحجر الالتزام بتدابير الوقاية
11:59زكاة الشيخ رضوان توزع (250) سلة خضار على الأسر الفقيرة
11:56" الصحة" تنفذ مناورة تحاكي استقبال حالات كورونا
11:516 إصابات جديدة بـ "كورونا" بالضفة ترفع الحصيلة لـ 260
11:44طواقم طبية نفتخر بها.. لا تعرف الكل أو الملل "أبو هاشم" نموذج (تقرير)