طائرات الاحتلال ترش مبيدات ضارة شرق مدينة غزة

غزة - الرأي

قالت وزارة الزراعة إن طائرات الاحتلال قامت، صباح الثلاثاء، برش مبيدات ضارة على الحدود الشرقية لمحافظة غزة.

وذكرت الوزارة، أن هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تقوم بها طائرات الاحتلال برش مبيدات ضارة على الحدود الشرقية لغزة.