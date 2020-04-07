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أصغرها لطفل عمره عام واحد

6 إصابات جديدة بـ "كورونا" بالضفة ترفع الحصيلة لـ 260

07 نيسان / أبريل 2020 11:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل  6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 260.

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية بالوزارة كمال الشخرة خلال الإيجار الصحفي، إن من بين المصابين الجديد طفل عمره عام واحد، نُقل إليه المرض من والديه.

وذكر الشخرة، أنه تم إجراء 15 ألف فحص مخبري منذ بداية انتشار المرض في الوطن.

وأشار إلى أنه تم أخذ عينات عشوائية أخذت من العديد من القرى في الضفة الغربية، خاصة بعد إعلان عدد منها مناطق موبوءة.

وأكد الشخرة على ضرورة الالتزام بالبيت، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى لأن المخالطة هي سبب انتشار المرض بشكل كبير، خاصة مع عودة العمال إلى قراهم ومدنهم.

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