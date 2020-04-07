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" الصحة" تنفذ مناورة تحاكي استقبال حالات كورونا

07 نيسان / أبريل 2020 11:56

" الصحة" تنفذ مناورة تحاكي استقبال حالات كورونا

غزة- الرأي

نفذت وزارة الصحة مناورة طبية، للوقوف على مدى جاهزية طواقمه للتعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه باصابتها بفيروس كورونا ، و شارك في المناورة لجان وطواقم المستشفى ذات العلاقة بمكافحة فيروس كورونا وفريق مراقبة من منظمة أطباء العالم فرنسا.
وأكد مدير مستشفى الاوروبى د. يوسف العقاد أن المناورة تأتى فى اطار التدريبات العملية لتجهيز طواقمنا لتطورات المستقبل.
ولأول مرة و تم تنفيذ مناورة داخل أقسام مستشفى الاوروبى ، وشارك فيها جميع طواقم المستشفى بما فيها الاداريين والاطباء والممرضين وطواقم الاسعاف والمراسلين وعمال النظافة .
المناورة شملت تطبيق كامل لاستقبال حالة مصابة بدءاً من وصولها قسم الطوارئ حتى تحويلها إلى أقسام اخرى مثل قسم العناية المركزة .

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