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زكاة الشيخ رضوان توزع (250) سلة خضار على الأسر الفقيرة

07 نيسان / أبريل 2020 11:59

زكاة الشيخ رضوان توزع (250) سلة خضار على الأسر الفقيرة
زكاة الشيخ رضوان توزع (250) سلة خضار على الأسر الفقيرة

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الشيخ رضوان التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف (250) سلة خضار علي الأسر الفقيرة، بتبرع كريم من فاعلين خير من الداخل والخارج, وذلك ضمن حملة الحض علي طعام المسكين التي تقوم بها اللجنة .

وأوضح رئيس اللجنة الشيخ حسن الخطيب أن السلة اشتملت علي عدة أصناف من الخضار بالإضافة الي مواد تموينية, منوهًا أن اللجنة لن تتواني في تقديم المساعدات لأبناء شعبه رغم كل الظروف التي يمر بها قطاع غزة المحاصر في ظل انتشار فايروس كورونا .

كما وزعت اللجنة وجبات غذائية من خلال تكية غزة هاشم التابعة لها استهدفت 60 أسرة متعففة، بتبرع كريم من فاعل خير من غزة.

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