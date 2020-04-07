وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن أسيرين من الخليل ونابلس وكالة الرأي الفلسطينية كيف أُثرت كورونا على قطاع الصناعة في غزة ؟ وكالة الرأي الفلسطينية طبيبات يتحدين أمومتهن بالحجر الصحي الإلزامي (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية الطبيبة "إكبار" تتحدى "كورونا" بأمومتها (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يختطفون شابين شمال رام الله وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال اعتقل 357 مواطنًا بينهم 48 طفلًا الشهر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "حماية" يطالب بتوفير الدعم الصحي لمواجهة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الفتوى والتشريع تناقش مع الدفاع المدني قوانين تطبيق السلامة وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تعلن موعد صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة" وكالة الرأي الفلسطينية المنظمات الاهلية تدعو بتزويد القطاع الصحي بالاحتياجات اللازمة لمواجهة كورونا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الأوقاف تدعو العائدين لبيوتهم من الحجر بالالتزام بتعليمات الصحة

07 نيسان / أبريل 2020 04:36

الأوقاف تدعو العائدين لبيوتهم من الحجر بالالتزام بتعليمات الصحة
الأوقاف تدعو العائدين لبيوتهم من الحجر بالالتزام بتعليمات الصحة

غزة- الرأي

هنأت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية  العائدين إلى بيوتهم لعودتهم سالمين بعد انتهاء الحجر الصحي, داعيةً إياهم، الى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لما تُمثله من واجب شرعي فيه مصلحة لحفظ أبدانهم ووقاية لشخصهم وأهلهم وأحبابهم.

وشددت الأوقاف على ضرورة تحمل المسؤولية الجماعية في الحفاظ على المجتمع من الأمراض، وعدم الإفراط في الفرحة وما يصاحبها من تجاوزات في الأفراح أو استخدام الألعاب النارية التي تنافي الأجواء العامة للبلاد.

وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن أي مستجد صحي لحالتهم بما يضمن الوقاية لهم ولمن حولهم, وفقًا للإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة الفلسطينية للحفاظ على حياتهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟