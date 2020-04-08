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أمازون تطلق كاميرا للمراقبة بصوت ثنائي الاتجاه

08 نيسان / أبريل 2020 06:10

أمازون تطلق كاميرا للمراقبة بصوت ثنائي الاتجاه
أمازون تطلق كاميرا للمراقبة بصوت ثنائي الاتجاه

أعلنت شركة أمازون عن إطلاق كاميرا المراقبة Blink Mini الجديدة المخصصة للنطاقات الداخلية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن كاميرا المراقبة المدمجة يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو فائقة الوضوح بدقة 1080 بيكسل مع رصد الحركة وتمتاز بصوت ثنائي الاتجاه.

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وأضافت أنه يمكن للمستخدم عن طريق تطبيق Blink Home Monitor مراقبة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة في منزله والتحدث معهم في الوقت الفعلي.

وأشارت أمازون إلى أنه يتم تخزين مقاطع الفيديو، التي يتم تسجيلها بواسطة كاميرا Blink Mini الجديدة، عن طريق الاشتراك في الذاكرة السحابية Blink Cloud أو بشكل محلي باستخدام وحدة Blink Sync الجديدة التي سيتم طرحها قريبا.

وأوضحت شركة أمازون أن سعر كاميرا المراقبة Blink Mini المدمجة يبلغ 35 دولارا، وسيتم إطلاقها في مايو/أيار المقبل، ويمكن للمستخدم الاستفادة بفترة اشتراك مجانية في الذاكرة السحابية Blink Cloud حتى 31 مارس/آذار 2021.

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