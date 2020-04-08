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بمساعدة هواوي.. الصين تزيح أمريكا عن عرش براءات الاختراع للمرة الأولى

08 نيسان / أبريل 2020 06:11

بمساعدة هواوي.. الصين تزيح أمريكا عن عرش براءات الاختراع للمرة الأولى
بمساعدة هواوي.. الصين تزيح أمريكا عن عرش براءات الاختراع للمرة الأولى

أزاحت الصين للمرة الأولى الولايات المتحدة عن عرش براءات الاختراع، والذي تصدرته لنحو أربعة عقود.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة المعنية بتسجيل براءات الاختراع، الثلاثاء، إن الصين هي أكبر مصدر لطلبات تسجيل البراءات الدولية في العالم في 2019، مزيحة بذلك الولايات المتحدة عن عرش ظلت متربعة عليه منذ إقامة تلك المنظومة قبل أكثر من 40 عاما. 

 الصين الأولى عالميا في عدد براءات الاختراع بتكنولوجيا 5G
كوريا الجنوبية الأولى عالميا في عدد براءات الاختراع مقابل الدخل المحلي
وأضافت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تشرف على نظام يمّكن الدول من تبادل الاعتراف ببراءات الاختراع، أن 58 ألفا و990 طلبا جاءت من الصين العام الماضي مقارنة مع 57 ألفا و840 من الولايات المتحدة. 

وأشارت إلى أن العدد الوارد من الصين زاد لمئتي مثل في 20 عاما فقط. وتقدمت الولايات المتحدة بأعلى عدد طلبات في العالم في كل عام منذ توقيع معاهدة التعاون الخاصة ببراءات الاختراع في 1978. 

ويأتي أكثر من نصف الطلبات حاليا من آسيا، وتحتل اليابان المركز الثالث، تليها ألمانيا ثم كوريا الجنوبية. 

وتعد ملكية براءات الاختراع مؤشرا مهما على قوة الدولة الاقتصادية ومدى خبرتها في القطاع الصناعي. 

وتُظهر بيانات المنظمة أن عملاق الاتصالات الصيني هواوي كان الشركة المسجلة لأكبر عدد من براءات الاختراع للعام الثالث على التوالي.

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