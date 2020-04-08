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كورونا والإنفلونزا الإسبانية.. إيطالية عمرها 104 أعوام تهزم وباءين

08 نيسان / أبريل 2020 06:15

كورونا والإنفلونزا الإسبانية.. إيطالية عمرها 104 أعوام تهزم وباءين
كورونا والإنفلونزا الإسبانية.. إيطالية عمرها 104 أعوام تهزم وباءين

تمكّنت معمرة إيطالية تبلغ من العمر 104 أعوام من الفوز في معركتها مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والشفاء منه.

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وذكرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية أن السيدة أدا زانوسو، التي نجت من وباء الإنفلونزا الإسبانية، شُفيت من وباء كورونا، وأشاد بها الأطباء باعتبارها رمزاً للأمل.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ الأم التي تعيش في دار المسنين في مدينة بييلا شمالي إيطاليا، حيث توفي 20 مسناً، عانت في 17 مارس/آذار الماضي، من أعراض الحمى وصعوبة في التنفس قبل تشخيص إصابتها بفيروس كورونا. 

وأكد ابنها جيامبييرو أنهم اشتبهوا في إصابتها بكورونا بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة في دار المسنين التي تقيم فيه، لكنها تعافت الآن بشكل جيد ويعتقد الأطباء أنها أكبر شخص في العالم يتعافى. 

وتمكنت أدا في طفولتها من النجاة من مرض الإنفلونزا الإسبانية الذي حصد أرواح 50 مليون شخص على سطح الكوكب. 

وقالت طبيبة أدا، كارلا فورنو ماركيز إن السيدة لم "تفقد شيئا من مرحها وذكائها"، مؤكدة أن شفاءها بمثابة فرحة كبيرة وبارقة أمل. 

الجدة البريطانية ريتا رينولدز البالغة 99 عاماً، كانت قد تمكنت هي الأخرى من النجاة من الفيروس بعد إصابتها به الشهر الماضي.

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