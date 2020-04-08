أمريكية تجند كلابها لحماية المسنين من كورونا

أظهر فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العالم، الصفات الطيبة في الكثير من الأشخاص، ومن بينهم شابة أمريكية تستخدم كلابها والمزلجة في توصيل البقالة إلى جيرانها المسنين في ولاية مين شمال شرق الولايات المتحدة.

وقررت هانا لوكاس، البالغة من العمر 22 عاماً، التي تعمل في سلسلة متاجر Circle K، مساعدة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة عبر توصيل البقالة إليهم بواسطة المزالج التي تجرها الكلاب، بهدف حماية هذه الفئات باعتبارها الأكثر ضعفاً وتعرضاً لخطر الإصابة بفيروس "كوفيد-19".

وانتقلت لوكاس قبل عامين من فرجينيا إلى مدينة كاريبو لشغفها بسباق كلاب الهاسكي السيبيرية، حيث تقضي معظم وقتها في التدريبات، ومن هنا أدركت أن فريقها يمكنه تسليم المواد الغذائية للناس، وبالتالي مساعدتهم على تجنب الأماكن العامة وتقليل خطر إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت لوكاس: "كنت أرى كبار السن يأتون ولا يشترون إلا كميات صغيرة من الطعام، مثل عبوة من الحليب أو البيض أو الفاكهة ومن هنا جاءتني الفكرة".

ووفقاً لموقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي، نشرت الشابة الأمريكية فكرتها لخدمة توصيل الطلبات إلى المنازل عبر إحدى الصفحات المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولاقت ثناء من الكثيرين.

"من الواضح أنها كانت خدمة يحتاجها مجتمعنا، لذلك في 5 مارس/آذار، قمت بتوصيل طلبيتين، وفي اليوم التالي، زادت الطلبات لـ3"، بهذه العبارة وصفت لوكاس بداية عمل مبادرتها.

وتنطلق لوكاس وكلبيها، و12 كلباً أخرى في فريقين بالمزالج لتوصيل من 4 إلى 6 طلبيات كل يوم من خلال تلقي الطلبات عبر الهاتف وفيسبوك.

وأوضحت لوكاس: "يسعد كثير من الناس حقاً برؤية الكلاب، وهم دائماً ممتنون عندما يرونا ونحن نسلم لهم بقالتهم".

وتابعت: "تشعر الكلاب أيضاً بسعادة كبيرة للمساعدة، فبمجرد أن نبدأ بسحب أحزمتها من على الحائط، فإنها تعرف بطريقة ما أنها ستحصل على فرصة للخروج والحصول على بعض المتعة".

وتأمل لوكاس في أن تكون قادرة على توصيل البقالة لكبار السن وغير القادرين لسنوات مقبلة، وليس فقط أثناء تفشي الوباء