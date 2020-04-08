280 يورو غرامة لإيطالية ذهبت للتسوق 11 مرة في يوم واحد

غرّمت الشرطة الإيطالية سيدة بمبلغ 280 يورو بسبب ذهابها للتسوق 11 مرة في يوم واحد، في إحدى مدن إقليم فريولي فينيتسيا جوليا شمالي البلاد.

وفي غضون يوم واحد، خرجت سيدة مسنة 11 مرة للذهاب للتسوق وشراء مشتريات قليلة الكمية في مدينة جرادو الإيطالية، على الرغم من التدابير السارية الخاصة بحالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتحذير الشرطة المحلية لها بطريقة لطيفة عدة مرات، حسب موقع "فان بيدج" الإيطالي.

وعلى الرغم من التدابير التي تنصح بضرورة البقاء في المنزل وعدم مخالفة قيود الحجر الصحي المفروض على البلاد، يبدو أن السيدة رفضت الامتثال لهذه القرارات، لذلك عند التقاء رجال الشرطة المحلية لها للمرة الـ11، قرروا تغريمها بمبلغ 280 يورو، وسترتفع الغرامة إلى 400 يورو إذا لم تسدد في غضون 30 يوما.

ويعد هذا المبلغ هو العقوبة الأولى ضد الأشخاص الذين لا يمتثلون لتدابير الدولة الإيطالية الخاصة بالحجر المنزلي، لوقف تفشي كورونا.

وبلغ عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا 604 حالات، الثلاثاء، وهو أقل من عدد الحالات التي تم تسجيلها الإثنين، والتي بلغت 636 حالة، في حين سجل عدد حالات الإصابة الجديدة أدنى زيادة له منذ 13 مارس/آذار الماضي.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن إجمالي عدد حالات الوفاة في أكثر بلاد العالم تضررا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في 21 فبراير/شباط الماضي ارتفع إلى 17127 حالة.

وزاد إجمالي عدد الحالات المؤكدة 3039 حالة، الثلاثاء، ليرتفع إلى 135586 حالة في ثاني تراجع يومي على التوالي