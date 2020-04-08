وكالة الرأي الفلسطينية بايرن ميونيخ يمدد عقد مولر "الشغوف" حتى 2023 وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الكركم تقوية المناعة والحد من الفيروسات وكالة الرأي الفلسطينية أسباب مرضية وراء رائحة الفم الكريهة ارفعها وكالة الرأي الفلسطينية طرق علاج الارق ممارسة الرياضة والبعد عن نوم القيلولة وكالة الرأي الفلسطينية 280 يورو غرامة لإيطالية ذهبت للتسوق 11 مرة في يوم واحد وكالة الرأي الفلسطينية أمريكية تجند كلابها لحماية المسنين من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية كورونا والإنفلونزا الإسبانية.. إيطالية عمرها 104 أعوام تهزم وباءين وكالة الرأي الفلسطينية عبر تطبيق جديد.. الساعات الذكية تقود الخبراء لفهم انتشار كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بمساعدة هواوي.. الصين تزيح أمريكا عن عرش براءات الاختراع للمرة الأولى وكالة الرأي الفلسطينية أمازون تطلق كاميرا للمراقبة بصوت ثنائي الاتجاه
أخبار » الرياضة و الملاعب

بايرن ميونيخ يمدد عقد مولر "الشغوف" حتى 2023

08 نيسان / أبريل 2020 06:37

بايرن ميونيخ يمدد عقد مولر "الشغوف" حتى 2023
بايرن ميونيخ يمدد عقد مولر

:أعلن بايرن ميونيخ الألماني ،الثلاثاء، عن تمديد عقده مهاجمه توماس مولر لعامين إضافيين حتى 2023، ليستمر مشوار ابن الثلاثين عاما مع الفريق الذي حل فيه عام 2000 قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي بعدها بثمانية أعوام.
وقال بايرن في بيان "يواصل بايرن وتوماس مولر شراكتهما الطويلة. بعد محادثات بناءة وإيجابية، اتفق النادي واللاعب المهاجم على تمديد عقده لمدة عامين حتى 30 حزيران 2023. جاء مولر من بافاريا العليا الى بطل الدوري الألماني من ناديه الأصلي تي أس في باهل في سن العاشرة. شق طريقه بعدها في كافة الفرق العمرية لبايرن وكان عنصرا دائما في الفريق المحترف منذ عام 2009".
وتوج مولر خلال هذه المسيرة الطويلة مع النادي البافاري بلقب الدوري المحلي ثماني مرات، بينها المواسم السبعة الأخيرة، كما نال لقب الكأس المحلية خمس مرات، إضافة الى تتويجه بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2013.
وأعرب الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينتس رومينيغه عن "سعادتي بأن توماس مولر قد مدد عقده لمدة عامين آخرين حتى 30 حزيران 2023".
ومن جانبه كشف مولر أن "الجانبين وقعا (العقد الجديد) بشعور جيد حقا. 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟