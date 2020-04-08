دل بوسكي يتحفظ على محاولات برشلونة لاستعادة البرازيلي نيمار

أبدى فيسنتي دل بوسكي المدير الفني الأسبق لريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم تحفظه على محاولات برشلونة استعادة لاعبه السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشار دل بوسكي (69 عاما) ، في مقابلة نشرتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية الرياضية ،الاثنين ، : "إنه لاعب صعب بعض الشيء. لا أعتقد أنه مثال جيد. ولكنه لاعب رائع... إذا طلب مني اختيار أفضل خمسة لاعبين في العالم ، سيكون نيمار أحدهم بالتأكيد".

وأضاف : "لكنه يحاول الخداع على أرض الملعب. يتظاهر كثيرا. والطريقة التي ترك بها برشلونة أيضا".

وكان برشلونة تواصل مع نيمار في صيف 2019 كما سافر مسؤولو النادي الكتالوني إلى باريس والتقوا بملاك نادي باريس سان جيرمان.

وذكرت وسائل الإعلام في إسبانيا أن برشلونة سيحاول مجددا هذا الصيف التعاقد مع اللاعب الذي رحل فجأة عن صفوف الفريق في 2017 مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي بلغت 222 مليون يورو (240 مليون دولار) .