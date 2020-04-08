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صحيفة أميركية تختار أفضل اللاعبين في الدوريات الكبرى وتستبعد كريستيانو

08 نيسان / أبريل 2020 06:39

صحيفة أميركية تختار أفضل اللاعبين في الدوريات الكبرى وتستبعد كريستيانو
صحيفة أميركية تختار أفضل اللاعبين في الدوريات الكبرى وتستبعد كريستيانو

حددت صحيفة "The Score" الأميركية، أفضل اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم، المتوقفه حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.
واختارت الصحيفة، الدولي السنغالي ساديو ماني، المحترف في صفوف نادي ليفربول، كأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، كأفضل لاعب في الدوري الإسباني.
أما في الدوري الألماني، فقد نصبت الصحيفة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، كأفضل لاعب، فيما نال متوسط ميدان نادي أتلانتا، السلوفيني يوسيب إيليتشيتش، لقب الأفضل في الدوري الإيطالي.
كما منحت الصحيفة الأمريكية، الأرجنتيني آنخل دي ماريا، جناح نادي باريس سان جيرمان، لقب الأفضل في الدوري الفرنسي.
ولم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد لاستئناف المنافسات في الدوريات الأوروبية، علما بأن الاتحاد القاري للعبة، يصر على معاودتها ويرفض تماما فكرة "الموسم الأبيض".
تجدر الإشارة إلى أن رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم، هي الرابطة الوحيدة في أوروبا حتى الآن، التي قررت إنهاء الموسم الحالي قبل الأوان، وتتويج المتصدر كلوب بروج باللقب. 

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