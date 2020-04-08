النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2466) الأربعاء8/4/ 2020

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الصحف العربية

القدس العربي

· تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين.. والحكومة تشدد على التزام الحجر المنزلي

· ترجيحات بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة رغم إنذارات وتهديدات غانتس

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الشرق الأوسط

· فصح يهودي بلا احتفالات في محاولة إسرائيلية لسد التقصير

الخليج الإماراتية

مستوطنون يختطفون فلسطينيين في الضفة.. والاحتلال يتوغل بغزة

الغد الأردنية

الاهرام المصرية



إسرائيل تسعى لاستئناف فوري للمحادثات حول مواطنيها المحتجزين في غزة

الاخبار اللبنانية

· تهديد السنوار يتفاعل: نتنياهو يطلب «حواراً فورياً»

الشروق المصرية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

القدس المحلية

حماس: نتنياهو يمارس دعاية إعلامية واسترجاع الأسرى الاسرائيليين آخر همومه

إجراءات جديدة لتنظيم حركة المواطنين والعاملين

مدير زراعة جنين: مبادرة الحديقة المنزلية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للأُسر في ظل "كورونا"

ناصر الدين لـ "القدس" دوت كوم: نسعى لرفد صندوق "وقفة عز" بـ30 مليون دولار

"بتسيلم": إسرائيل كقوة احتلال مسؤولة عن صحة 14 مليوناً بين نهر الأردن و"المتوسط"

جريدة الأيام

الحياة الجديدة

· الرئاسة ترد على تصريحات نتنياهو المتكررة بشأن سياسة الضم

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

سما نيوز

فلسطين اليوم

عرب 48

وكالة وفا

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