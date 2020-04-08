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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2466) الأربعاء8/4/2020

08 نيسان / أبريل 2020 08:07

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2466) الأربعاء8/4/2020

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نيسان (أبريل)

  • 2003م إطلاق طائرة حربية إسرائيلية من طراز أف 16 صاروخين على سيارة فلسطينية في حي عسقولة بمدينة غزة واستشهاد 7 مواطنين وإصابة العشرات بجروح ومن بين الشهداء اثنان من كتائب الشهيد عز الدين القسام وطفلان.
  • 1992م كان الرئيس عرفات في طريقه من السودان إلى ليبيا عبر الصحراء الإفريقية الكبرى عندما هبت العواصف التي أدت إلى سقوط طائره في منطقة السارة بصحراء العزيزية في ليبيا في منطقة غير مأهولة، مما ترك شعورا بالحزن عند جماهير الشعب الفلسطيني والعربي وبعض الأوساط الدولية، لم يعادله إلا شعور الفرح والسرور بعد العثور على طائرته التي كانت محطمة، بينما كان هو بصحة جيدة، وذلك في اليوم التالي لسقوط الطائرة.
  • 1948م معركة القسطل، واستشهاد عبد القادر الحسيني، حيث ولد الحسيني في اسطن
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