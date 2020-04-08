النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2466) الأربعاء8/4/2020
أخبار فلسطين
- حماس تطالب إسرائيل بـ”خطوات عملية” لتحريك ملف جنودها الأسرى بغزة
- قوات الاحتلال تقترف 1704 اعتداءات ضد الضفة خلال شهر وتعاود رش حقول غزة
- الرئاسة الفلسطينية تؤكد رفضها القاطع لاحتمال ضم إسرائيل أراضي فلسطينية
- تهديد السنوار يتفاعل: نتنياهو يطلب «حواراً فورياً»
- اعتقال 357 فلسطينيا بينهم 48 طفلا في مارس
- اشتية يحذّر من إمكانية تشكيل حكومة ضم إسرائيلي
- الشخرة : تسجيل 6 حالات جديدة بينهم طفل يرفع عدد الاصابات ل260 حالة
- الصحة بغزة تحذر: تباطؤ الاستجابة للاحتياجات الطبية ستضعنا أمام منعطف خطير وغير مسبوق
- وزيرة الصحة: شفاء 18 مريضا ومخالطا من فيروس "كورونا" في رام الله وبيت لحم
أخبار إسرائيلية
- مستوطنون يختطفون فلسطينيَين قرب رام الله
- إسرائيل تجعل وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة
- الشاباك يتهم مواطنا من البلاد بالتخابر مع إيران
- نتنياهو: مستعدّون "لمحادثات فورية" عبر وسطاء لإتمام صفقة تبادل أسرى
- "بتسيلم": إسرائيل كقوة احتلال مسؤولة عن صحة 14 مليوناً بين نهر الأردن و"المتوسط"
- تفشي كورونا في أحياء المتدينين والمستوطنات بالقدس الغربية
- كورونا "يخترق" كتيبة الحرب الإلكترونية بجيش الاحتلال
الاخبار الدولية
- »الامم المتحدة: العمال يواجهون أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب...
- نيويورك تسجل 731 وفاة جديدة بـ”كورونا” في آخر 24 ساعة
- 75 ألف وفاة في العالم بكورونا وأوروبا ترزح تحت وطأة…
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
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- الصحة” الفلسطينية: ارتفاع المصابين بفيروس كورونا إلى 260
- حماس تطالب إسرائيل بـ”خطوات عملية” لتحريك ملف جنودها الأسرى بغزة
- مستوطنون يختطفون فلسطينيَين قرب رام الله
- رغم تفشي كورونا.. إسرائيل اعتقلت 357 فلسطينياً في آذار
- قوات الاحتلال تقترف 1704 اعتداءات ضد الضفة خلال شهر وتعاود رش حقول غزة…
- شبكة المنظمات الأهلية تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ قطاع غزة طبيا مع انتشار “كورونا”
- مخاوف من انتشار “كورونا” بين الأسرى الفلسطينيين.. والقيادة تتوعد بـ”الانفجار”
· تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين.. والحكومة تشدد على التزام الحجر المنزلي
· ترجيحات بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة رغم إنذارات وتهديدات غانتس
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الشرق الأوسط
· فصح يهودي بلا احتفالات في محاولة إسرائيلية لسد التقصير
الخليج الإماراتية
- مستوطنون يختطفون فلسطينيين في الضفة.. والاحتلال يتوغل بغزة
الغد الأردنية
- الاحتلال يفرض حظراً على الخروج من المدن قبيل عيد الفصح…
- نيويورك تسجل 731 وفاة جديدة بـ”كورونا” في آخر 24 ساعة
الاهرام المصرية
إسرائيل تسعى لاستئناف فوري للمحادثات حول مواطنيها المحتجزين في غزة
الاخبار اللبنانية
· تهديد السنوار يتفاعل: نتنياهو يطلب «حواراً فورياً»
الشروق المصرية
- إسرائيل تجعل وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة
- الرئاسة الفلسطينية تؤكد رفضها القاطع لاحتمال ضم إسرائيل أراضي فلسطينية
الشرق القطرية
- مواجهات مع الاحتلال ومستوطنين في الخليل
- اعتقال 357 فلسطينيا بينهم 48 طفلا في مارس
- بوادر لتحريك صفقة تبادل الأسرى
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- كورونا "يخترق" كتيبة الحرب الإلكترونية بجيش الاحتلال
- "الصحة" تعلن تعافي حالتي إصابة بفيروس كورونا بغزة
- خاص دودين: نتنياهو يدير بروبوغندا إعلامية ولا يفعل شيئا على أرض الواقع
- نتنياهو يدعو لـ"حوار فوري" عبر وسطاء بشأن الإسرائيليين الأسرى بغزة
- القدرة: وصول كمية محدودة من مواد الفحص المخبري لغزة
- عودة "معروف" لرئاسة "الإعلام الحكومي" بغزة
- مركز حقوقي: المرافق الصحية في قطاع غزة تعاني من تدهور خطير
- 36 وفاة وأكثر من 800 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم في 12 دول عربية
- توقعات بفشل اجتماع أوبك بلس بشأن سعر النفط
- الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا لـ65 حالة و9248 مصاب
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القدس المحلية
- حماس: نتنياهو يمارس دعاية إعلامية واسترجاع الأسرى الاسرائيليين آخر همومه
- إجراءات جديدة لتنظيم حركة المواطنين والعاملين
- مدير زراعة جنين: مبادرة الحديقة المنزلية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للأُسر في ظل "كورونا"
- ناصر الدين لـ "القدس" دوت كوم: نسعى لرفد صندوق "وقفة عز" بـ30 مليون دولار
- "بتسيلم": إسرائيل كقوة احتلال مسؤولة عن صحة 14 مليوناً بين نهر الأردن و"المتوسط"
جريدة الأيام
- تفشي كورونا في أحياء المتدينين والمستوطنات بالقدس الغربية
- »شفاء 20 مصاباً بكورونا في الضفة وغزة وتسجيل 7 إصابات جديدة
- »"حواجز محبة" فلسطينية ... لمحاصرة انتشار فيروس كورونا
- »مبادرات إعفاء من الإيجار أو الخفض بالقدس
- »الأثاث المستعمل .. الخطر الجديد القادم من إسرائيل في زمن كورونا
- »غزة: طائرات الاحتلال تتلف آلاف الدونمات برشها بالمبيدات السامة
- »فريق سيرك غزة يجوب الشوارع لرسم البسمة على وجوه الأطفال
- »الامم المتحدة: العمال يواجهون أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب...
الحياة الجديدة
· الرئاسة ترد على تصريحات نتنياهو المتكررة بشأن سياسة الضم
- أبو الغيط يحذر من توظيف إسرائيل لـ "كورونا" لضم أراض فلسطينية
- دبلوماسيون يعربون عن قلق بلادهم إزاء اعتقال وزير القدس والاعتداء عليه
- اشتية يحذّر من إمكانية تشكيل حكومة ضم إسرائيلية
وكالة صفا
- حماس لصفا: سنتعامل بمسؤولية مع أي استجابة فعلية وحقيقية لمبادرة السنوار
- عبر وسطاء نتنياهو ردا على السنوار: جاهزون لتحريك سريع لملف الأسرى
- رام الله: إطلاق مبادرة "من حجرنا بنرسم أملنا"
- محافظ طولكرم: إعادة فتح مستشفى الشهيد ثابت خلال أيام
- الرئاسة: سياسة الضم مدانة ومرفوضة ولا تحقق الأمن لأحد
وكالة الراي الفلسطينية
- الصحة: تعافي حالتين جديدتين من الكورونا في غزة
- وزارة الاقتصاد تنظم جولة تفتيشية للرقابة على المخابز
- دودين: نتنياهو يدير بروبوغندا إعلامية ولا يفعل شيئًا
- الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 7 إبريل 2020
- المباحث تلقي القبض على سارق "1000 "لتر سولار لشركة جوال
- حماس: الكرة الآن في ملعب الاحتلال بخصوص الجنود الأسرى
- نتنياهو: مستعدون لبدء مفاوضات لإعادة جنودنا من غزة
- كيف أُثرت كورونا على قطاع الصناعة في غزة ؟
- الاحتلال يفرج عن أسيرين من الخليل ونابلس
- "التنمية" تعلن موعد صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة"
سما نيوز
- ردا على تصريحات نتنياهو.. الرئاسة الفلسطينية: سياسة الضم مرفوضة ولا تحقق الأمن لأحد
- أول تعليق من حماس على تصريحات نتنياهو بشأن الجنود الاسرى: "الكرة الآن في ملعبكم"
- المخابرات العامة الفلسطينية تحضر عشرات آلاف العينات ومعدات أخرى في طريقها لرام الله
- الصحة بغزة تحذر: تباطؤ الاستجابة للاحتياجات الطبية ستضعنا أمام منعطف خطير وغير مسبوق
- وزيرة الصحة: شفاء 18 مريضا ومخالطا من فيروس "كورونا" في رام الله وبيت لحم
- ردا على تصريحات نتنياهو.. الرئاسة الفلسطينية: سياسة الضم مرفوضة ولا تحقق الأمن لأحد
- أول تعليق من حماس على تصريحات نتنياهو بشأن الجنود الاسرى: "الكرة الآن في ملعبكم"
- المخابرات العامة الفلسطينية تحضر عشرات آلاف العينات ومعدات أخرى في طريقها لرام الله
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فلسطين اليوم
- الصحة في غزة تعلن تعافي حالتين جديدتين من فيروس كورونا
- وزيرة الصحة: شفاء 18 حالة من مصابي فيروس كورونا في رام الله وبيت لحم
- مكتب نتنياهو: جاهزون لمفاوضات بناءة لإعادة جنودنا الأسرى لدى حماس في غزة
- الشخرة : تسجيل 6 حالات جديدة بينهم طفل يرفع عدد الاصابات ل260 حالة
عرب 48
- الاحتلال اعتقل 357 فلسطينيا في آذار
- مُستجدات كورونا بالضفة وغزة: 6 إصابات جديدة ومبادرة داعمة للأسرى وتأجيل حبس مدنيين
- مستوطنون يختطفون فلسطينييْن و"السلطات الفلسطينية لا تمتلك معلومات عن مصيرهما"
- الشاباك يتهم مواطنا من البلاد بالتخابر مع إيران
- نتنياهو: مستعدّون "لمحادثات فورية" عبر وسطاء لإتمام صفقة تبادل أسرى
- المصادقة على تقييدات جديدة شديدة.. كيف ستتأثر البلدات العربية؟
- المفاوضات الائتلافية: قطيعة مطلقة بين الليكود و"كاحول لافان"
- التربية والتعليم: احتمال بدء عودة الدراسة تدريجيا بعد عطلة الربيع
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وكالة وفا
- اشتية يحذّر من إمكانية تشكيل حكومة ضم إسرائيلية
- الرئاسة: سياسة الضم مدانة ومرفوضة ولا تحقق الأمن لأحد
- اشتية يحذّر من إمكانية تشكيل حكومة ضم إسرائيلية
- وزيرة الصحة: شفاء 18 مريضا ومخالطا من فيروس "كورونا" في رام الله وبيت لحم
- وكأن الأسرى ينقصهم "كورونا"
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حدث في مثل هذا اليوم
نيسان (أبريل)
- 2003م إطلاق طائرة حربية إسرائيلية من طراز أف 16 صاروخين على سيارة فلسطينية في حي عسقولة بمدينة غزة واستشهاد 7 مواطنين وإصابة العشرات بجروح ومن بين الشهداء اثنان من كتائب الشهيد عز الدين القسام وطفلان.
- 1992م كان الرئيس عرفات في طريقه من السودان إلى ليبيا عبر الصحراء الإفريقية الكبرى عندما هبت العواصف التي أدت إلى سقوط طائره في منطقة السارة بصحراء العزيزية في ليبيا في منطقة غير مأهولة، مما ترك شعورا بالحزن عند جماهير الشعب الفلسطيني والعربي وبعض الأوساط الدولية، لم يعادله إلا شعور الفرح والسرور بعد العثور على طائرته التي كانت محطمة، بينما كان هو بصحة جيدة، وذلك في اليوم التالي لسقوط الطائرة.
- 1948م معركة القسطل، واستشهاد عبد القادر الحسيني، حيث ولد الحسيني في اسطن