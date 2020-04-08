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حررت محاضر ضبط بحق 10 آخرين

مباحث التموين تُحيل 3 تجار مُخالفين للنيابة

08 نيسان / أبريل 2020 08:29

مباحث التموين تُحيل 3 تجار مُخالفين للنيابة
مباحث التموين تُحيل 3 تجار مُخالفين للنيابة

غزة- الرأي

أحالت مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة، اليوم الثلاثاء، ثلاثة تجار للنيابة العامة؛ لممارستهم الاستغلال والاحتكار على المواطنين.

وأوضحت المباحث،  أنها حذرت التجار في وقت سابق من  الاستغلال ورفع الأسعار، غير أنهم لم يلتزموا بذلك.

كما حررت مباحث التموين محاضر ضبط بحق 10 تجار باعوا سلعهم بأسعار فوق المعتادة، ومارسوا الاستغلال، وذلك خلال الجولات اليومية لمتابعة أسواق القطاع.

وبينت أنها أحالت التجار المحرر بحقهم مخالفات، لوزارة الاقتصاد لمحاسبتهم قانونيًا.

وأشارت مباحث التموين والمعادن الثمينة إلى أنها تواصل جولاتها التفقدية على الأسواق لمتابعة إجراءات البيع والشراء، وضبط عمليات الاحتكار والاستغلال

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