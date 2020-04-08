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عالجت 100% من القضايا المعروضة على مكاتبها

شؤون العشائر تُنجز 1649 قضية خلال الربع الأول من العام 2020

08 نيسان / أبريل 2020 08:34

شؤون العشائر تُنجز 1649 قضية خلال الربع الأول من العام 2020
شؤون العشائر تُنجز 1649 قضية خلال الربع الأول من العام 2020

غزة- الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح خلال لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة خلال الربع الأول من العام الجاري 1649 قضية مُجتمعية متنوعة تقدم بها المواطنون عبر مكاتبها.

ووفق ما جاء في التقرير ربع السنوي الصادر عن الإدارة، أنجزت مكاتب العشائر والإصلاح في المحافظات الخمس 100% من القضايا المعروضة على مكاتبها.

وتتنوع تلك القضايا المعالجة بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.

وأوضح التقرير، أن لجان الإصلاح بالمركز الرئيسي بغزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 538 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 266 قضية.

بدورها، أنجزت لجان إصلاح خانيونس 299 قضية، بينما أُنجز في محافظة رفح 441 قضية، وأنجزت داخلية الوسطى 105 قضية خلال الربع الأول من عام 2020.

من جانبه أكد رياض الزيتونية مدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح على أهمية دور رجال الإصلاح في حل الخلافات العائلية، والحفاظ على الأمن المجتمعي بقطاع غزة.

يذكر أن 90 لجنة إصلاح تنتشر في جميع محافظات قطاع غزة، تواصل الليل بالنهار لتحقيق السلم والاستقرار المجتمعي من خلال التوفيق بين الناس، وإصلاح ذات البين، ومعالجة الخلافات.

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