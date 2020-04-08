النيابة العامة تحقق في 641 قضية جنائية أمس الثلاثاء

غزة- الرأي

باشرت النيابة العامة التحقيق في 641 قضية جنائية عرضت عليها من مختلف المحافظات يوم امس الثلاثاء، شارك في إنجازها 15 عضو نيابة مناوب في مراكز الشرطة والنيابات.

وخلال الايجاز اليومي التي اظهرته النيابة العامة لفتت إلى أنه تم توقيف خمسون متهماً وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.

كما استجوبت وأوقفت النيابة العامة 4 متهمين بواقعة إطلاق نار، واستكملت الإجراءات القانونية بحقهم.

في حين استكملت إجراءات التحقيق في عشر قضايا تتعلق بالحجر الصحي بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، فيما التزم المواطنين الكرام باستسقاء البيانات من مصادرها فلم تسجل قضايا للإشاعات.

إلى ذلك، أنهت النيابة تحقيقاتها في ثمان قضايا اقتصادية متنوعة في المحافظات استناداً لمحاضر الضبط المحالة من وزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين بالإضافة لشكاوى المواطنين، وتنوعت هذه القضايا (الاستغلال التجاري ورفع الأسعار/ الغش التجاري/ مخالفة المواصفات والمقاييس/ مخالفة شروط الأمن والسلامة في المنشآت والمصالح التجارية/ أخرى).

وأشاد النيابة العامة بجهود مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان (مباحث التموين، مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والبلديات) بالإضافة إلى قوات الأمن والشرطة، على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والصحة والسكينة العامة والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.