وزارة الأسرى ومكتب إعلام الأسرى يستعدان لإطلاق فعاليات يوم الأسير

غزة- الرأي

عقدت وزارة الأسرى والمحررين ، ومكتب إعلام الأسرى، امس الثلاثاء، لقاء تشاوري لبحث تفعيل قضية الأسرى.

ويأتي ذلك ضمن برنامج فعاليات يوم الأسير الفلسطيني للعام الحالي 2020، وخاصة في ظل مخاطر تفشي فيروس كورونا الى داخل السجون.

وشددت وزارة الأسرى على التعاون والمشاركة في هذه الفعاليات وغيرها من المجالات والمواضيع الداعمة للاسرى وقضيتهم، واستعداد الوزارة لتسخير امكانياتها وعلاقاتها وتواصلها مع الاسرى وعائلاتهم لتعزيز اي جهود في هذا المجال، خاصة مجال تدويل قضية الاسرى وتفعيلها على المستوى الخارجي، لما لهذا الجانب من تأثير ضاغط على الاحتلال الذي يحاول دائمًا تضليل الرأي العام الدولي واخفاء الصورة الحقيقية البشعة للاحتلال الذي يمارس الارهاب المنظم ضد الأسرى العُزل.