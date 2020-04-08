" أبو الريش" يطلع بعثة أطباء بلا حدود بلجيكا على جهود الوزارة في مواجهة كورونا

غزة- الرأي

اطلع وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود بلجيكا السيدة هيلين أوتنس باترسون، والوفد المرافق لها على جهود وزارة الصحة التي تبذل لمواجهة جائحة كورونا .

وقال د. ابو الريش انه وبالرغم من الامكانيات المحدودة في غزة الا أننا نعمل وفق خطة طوارئ تراعي كافة الاحتمالات وتستثمر مايتاح من موارد مادية وبشرية ، مشيرا الى التقارير اليومية التي ترسح عن عمل اللجان ذات العلاقة وفيما يتعلق بانهاء فترة الحجر الالزامي للعائدين الى قطاع غزة .



ووضع د. ابو الريش وفد اطباء بلا حدود بلجيكا في جملة تفاصيل العمل وما اتخذته الوزارة من اجراءات وسياسات تحدد الاطار الناظم للعمل امام هذا التحدي الجديد الذي تعاملت معه منظومة العمل الصحي في غزة والمتهالكة اصلا بفعل الحصار الممتد منذ ١٤ عام ، داعيا الى تكثيف الجهود لدعم العمل الصحي في غزة واخراجه من دائرة الازمات التي اثرت بشكل خطير على الارصدة الدوائية والمهام الطبية والمواد المخبرية والاجهزة الطبية وقطع الغيار .



كما وثمن د. ابو الريش دور منظمة اطباء بلا حدود بلجيكا في دعم وزارة الصحة والتواصل والتنسيق المستمر خاصة في هذه المرحلة الصعبة .



بدورها اعربت السيدة هيلين عن الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للوزارة بما يمكنها من تقديم خدمة صحية مناسبة ، كما وسلمت السيدة هيلين الى د. يوسف ابو الريش دعوة لعقد لقاء موسع مع الفريق الصحي في قسم الامراض المعدية في اطباء بلا حدود بلجيكا ، والجامعة الأمربكية في بيروت وفريق مكافحة كوفيد ١٩ في وزارة الصحة اللبنانية ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس لتبادل الخبرات وتعزيز عمل الفرق الطبية .