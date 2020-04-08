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ارتفاع عدد الوفيات بالكورونا في "إسرائيل" إلى 71 حالة

08 نيسان / أبريل 2020 10:36

قالت وسائل الإعلام العبرية، إن 6 مسنين إسرائيليين، توفوا فجر اليوم، جراء إصابتهم بفايروس الكورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسببه في "إسرائيل" إلى 71 حالة.

وذكرت القناة السابعة، صباح اليوم الأربعاء، نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بالكورونا في "إسرائيل" ارتفع إلى 9404 حالة، بينهم 147 مريضاً بوضع صحي خطير.

وحسب القناة العبرية، سيتم تشديد الإغلاق، وحظر التجول، بكافة المدن الإسرائيلية، منذ مساء اليوم، وحتى صباح يوم الجمعة القادم، وذلك ضمن إجراءات محاربة تفشي الكورونا.

وأشارت القناة، الى أن حوالى 30 ألف جنديا وشرطيا إسرائيليا،  يستعدون لفرض حظر التجول الليلي في، مساء اليوم الأربعاء، الذي يصادف ليلة عيد الفصح اليهودي.

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