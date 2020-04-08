داخلية خان يونس تُنجز أكثر من 5 آلاف معاملة خلال مارس

غزة- الرأي

أنجزت مديرية خانيونس "الشق المدني"، 5 آلاف و77 معاملة للمواطنين عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في المحافظة، خلال شهر مارس الماضي.

وسلمت دائرة الأحوال المدنية خلال شهر مارس الماضي، سكان المحافظة 3562 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 810 مولود جديد، و 65 حالة وفاة.

وبلغ عدد المعاملات المتعلقة الشؤون العامة والجمعيات 226 معاملة، والشؤون القانونية 785 معاملة، بينما أنجزت 170 معاملة جوازات و 19 معاملة إقامات وشؤون أجانب،كما تم إنجاز 315 معاملة إدارية.

وشملت معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات.

كما تضمنت معاملات خاصة بالجوازات شملت تمديد وإضافة أبناء، ومعاملات خاصة بالشؤون العامة والجمعيات الأهلية، شملت تسجيل جمعيات وتراخيص كتبة عرائض وشهادات حُسن سيرة وسلوك، ومعاملات قانونية، ومعاملات أخرى خاصة بالإقامات.