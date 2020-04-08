المالية: صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح2)

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح2) عن شهر 01/2020.
وقالت المالية في تصريح وصل "الرأي" اليوم الأربعاء، إن الصرف سيكون غدا الخميس في كافة فروع بنك البريد.
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08 نيسان / أبريل 2020 12:50
أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح2) عن شهر 01/2020.
وقالت المالية في تصريح وصل "الرأي" اليوم الأربعاء، إن الصرف سيكون غدا الخميس في كافة فروع بنك البريد.
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