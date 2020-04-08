إحدى المحجورات في مركز مسقط تقدم شكرها وامتنانها للكوادر الصحية

غزة- الرأي

وجهت احدى المحجورات في مركز مسقط الصحي شكرها وامتنانها للكوادر الطبية، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي للمحجوزين في المركز امس الثلاثاء.

واستهلت الحاجة أم معمر (57 عام) أحدى المرضى العائدين من معبر رفح البري، حديثها قائلة : "كنا بين أهلنا وحبايبنا فلم نشعر في طول مدة الحجر الصحي ،كل الحب والشكر والامتنان لطواقم الطبية في مركز مسقط"، متوجه بالدعاء لهم أن يوفقهم ويحفظهم الله تطبيقا لوصية رسول الله "من اصطنع إليكم معروفاً فجازوه، فإن عجزتم عن مجازاته، فادعو له".

وأضافات :" إن تجربة الحجر في مراكز الحجر الصحي كان ضرورياً واضطرارياً، بعد عدم التزام الكثيرين من الموقعين على الحجر المنزلي ، وممارستهم لحياتهم بصورة طبيعية، مما قد يشكلوا خطراً على المحيطين بهم في حال كانوا مصابين بالفيروس".

بدوره، أوضح د. محمد زقوت رئيس اللجنة الفرعية لطوارئ في محافظة خانيونس، أن الكوادر الطبية في وزارة الصحة كانت تعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع النزلاء في مراكز الحجر خاصة المرضى منهم وتوفير كل ما يلزم لهم من الادوية والمستهلكات الطبية في أماكن تواجدهم بالإضافة الى تنسيق الجهد والعمل مع المستشفيات و توفير سيارات الاسعاف للمرضى الذين يحتاجون رعاية صحية داخل المستشفيات.

ولفت الى أنه تم إجراء كافة الفحوصات المخبرية ال PCR لجميع المحجورين قبل مغادرتهم وفحصهم طبياُ وتأكد من سلامتهم وخلوهم من أي اعراض تنفسية .

ودعا جميع المواطنين ممن أتموا فترة الحجر الصحي الى ضرورة الالتزام التام بجملة التدابير الوقائية واجراءات السلامة الصادرة عن وزارة الصحة من خلال الالتزام في منازلهم لمدة أسبوع وعدم مخالطة الاخرين ، مشددا على ضرورة الاتصال على الرقم 103 او التوجه الى اقرب مركز صحي في حال ظهورأي أعراض مرضية من حمى شديدة ، سعال جاف، ضيق في التنفس.

كما تعتبر مراكز الحجر الصحي أحد أهم الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتبعتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وحماية مليوني مواطن من مخاطر العدوى وحفظ الصحة العامة في قطاع غزة.