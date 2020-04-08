المالية توقع اتفاقاً مع جامعة الأزهر لتسديد رسوم الطلبة من المستحقات

وقعت وزارة المالية اتفاقاً مع جامعة الأزهر بغزة وكلية الأزهر المتوسطة والذي يقضي بتسديد مبلغ 1000 شيكل من رسوم الطلبة الموظفين وذويهم من مستحقات رواتبهم لدى الوزارة.

وجرى توقيع الاتفاق في مقر الوزارة الرئيس، حيث أكد وكيل الوزارة عوني الباشا على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم الطلبة من الموظفين وذويهم, في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأوضح الباشا أن توقيع الاتفاق مع جامعة الأزهر وكلية الأزهر المتوسطة, يأتي في إطار التسهيلات التي منحتها وزارة المالية للموظفين للاستفادة من مستحقات رواتبهم, مشيراً إلى أن وزارته تسعى للتخفيف عن الموظفين ودعم الجامعات في قطاع غزة.

وينص الاتفاق على تسديد جزء من الرسوم الجامعية المستحقة على الموظف نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى ( أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة) بالإضافة لـ(أخ، أخت في حالة الاعالة), من مستحقات الراتب لدى الوزارة، بمبلغ 1000 شيكل سنوياً, مع العلم أن سريان تنفيذ الاتفاقية سيبدأ من اليوم الأربعاء 8/4/2020, للأسماء المقبولة والمسجلة مسبقاً في المنظومة الالكترونية الخاصة بالجامعات على الموقع الالكتروني لوزارة المالية