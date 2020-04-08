التنمية الاجتماعية: صرف مخصصات الأسر الفقيرة الثلاثاء المقبل

قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن صرف مخصصات الأسر الفقيرة سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14/4/2020.
وأوضحت في بيان اليوم الأربعاء، أن الصرف سيستمر لعدة أيام وفق جدول زمني تعلن عنه سلطة النقد مع البنوك الفلسطينية.
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08 نيسان / أبريل 2020 01:44
رام الله – الرأي:
قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن صرف مخصصات الأسر الفقيرة سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14/4/2020.
وأوضحت في بيان اليوم الأربعاء، أن الصرف سيستمر لعدة أيام وفق جدول زمني تعلن عنه سلطة النقد مع البنوك الفلسطينية.
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