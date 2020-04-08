التنمية الاجتماعية: صرف مخصصات الأسر الفقيرة الثلاثاء المقبل

رام الله – الرأي:

قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن صرف مخصصات الأسر الفقيرة سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14/4/2020.

وأوضحت في بيان اليوم الأربعاء، أن الصرف سيستمر لعدة أيام وفق جدول زمني تعلن عنه سلطة النقد مع البنوك الفلسطينية.