الصحة توقع مذكرة تفاهم لتشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني(صور)

غزة- الرأي

وقعت وزارة الصحة ممثلة بعطوفة وكيل الوزارة د. يوسف ابو الريش والجامعة الاسلامية ممثلة بنائب رئيس مجلس الامناء د. محمد العكلوك مذكرة تفاهم لتشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ، خلال مرحلة الطوارئ الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد ١٩ .

وتشمل المذكرة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة والجامعة الاسلامية لتحديد سياسة تشغيل المستشفى وتحديد الاقسام التي يمكن تشغيلها خلال فترة الطوارئ والاشراف العام على سير العمل وتذليل العقبات التي قد تعترض عملية التشغيل .

وثمن د. ابو الريش الدعم الكبير الذي توليه تركيا رئيسا وحكومة وشعبا ومؤسسات في دعم مختلف القطاعات الهامة في فلسطين على وجه العموم وقطاع غزة على وجه الخصوص ، والى رئاسة وكالة التنسيق والتعاون التركي تيكا ، على هذا العطاء الذي يتجسد في الوقت الذي تعاني المنظومة الصحية من محدودية الامكانيات لمواجهة جائحة كوفيد ١٩ .

الى ذلك عدّ د. العكلوك هذه الخطوة اضافة متقدمة لتعزيز الخدمة والرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة خاصة خلال هذه الفترة الطارئة .

هذا وسيتم تشغيل المرحلة الاولى من المستشفى بتفعيل قسم المبيت بطاقة سريرية ١٦٠ سرير مجهز بشكل كامل .