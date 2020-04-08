هنية يحذر من تدهور الوضع الإنساني بسبب كورونا

أنقرة- الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، المبعوث الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والبلدان الإفريقية، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، حيث بحثا المستجدات المرتبطة بتطورات فيروس كورونا.

واستعرض هنية، الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في مختلف أماكن تواجدهم، سواء داخل الأرض المحتلة، أو في مخيمات اللجوء والشتات، مشيرًا إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني جراء الإجراءات المترتبة على انتشار الفيروس.

ولفت إلى الجهود المبذولة في قطاع غزة، والأوضاع الصعبة للمواطنين جراء الحصار وقلة الإمكانات المتاحة على المستوى الصحي والإنساني، والحاجة الماسة إلى بذل كل الجهود، وتقديم المستلزمات الصحية والإغاثية اللازمة.

وأشار إلى أوضاع الأسرى في سجون سلطات الاحتلال، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، وضرورة حمايتهم من الوباء، والضغط على الاحتلال من أجل تقديم ما يلزم لسلامتهم، وتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياتهم، مؤكدًا بأن الحركة مصممة على الإفراج عن الأسرى في إطار التبادل الذي يمكن إنجازه في حال استجابت إسرائيل مع متطلبات ذلك.

ويأتي هذا الاتصال، في إطار الجهود التي يبذلها رئيس الحركة في التواصل مع قادة وزعماء العالم، من أجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني، ومساعدته في مختلف أماكن تواجده.