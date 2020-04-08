الزراعة تتلف200طن خلطة علف(مرجع) لمخالفتها الشروط

غزة- إعلام الزراعة- الرأي:



اتلفت الطواقم الفنية العاملة بوزارة الزراعة مايقارب من 200 طن خلطة علف (مرجع) تم دخولها في وقت سابق لقطاع غزة، وذلك لمخالفتها للشروط والمواصفات الفنية الموضوعة من قبل وزارة الزراعة.

واكدت الزراعةفي بيان لها أن اتلاف الكميات المذكورة،جاء من اجل الضبط والحفاظ على مستلزمات الانتاج الداخلة الى قطاع غزة وحماية للمزارع الفلسطيني.

وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية، شكلت لجنة لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية سواء المستوردة أو المحلية، وتشمل (أسمدة، مخصبات زراعية، مبيدات زراعية، بذور، تقاوي، أدوية بيطرية، أعلاف، وبيض مخصب).

حيث تقوم اللجنة بإعادة تقييم أصناف المستلزمات الزراعية المعتمدة لدى الوزارة سواء المستوردة أو المدخلة لقطاع غزة كما ستقوم بوضع دليل يوضح الشروط والمعايير الفنية المطلوبة لاعتماد أي صنف ينتج محلياً.