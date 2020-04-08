التعليم بغزة تختتم بث دروس تعليمية للمرحلة الأساسية

غزة- سامي جاد الله- الرأي:

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بث دروس تعليمية خاصة بالمرحلة الأساسية من الصف الخامس وحتى الحادي عشر في جميع المواد التعليمية عبر أثير إذاعة صوت التربية والتعليم وصفحتها على فيسبوك.

وكانت الوزارة قد أطلقت بث الدرس بعنوان "برنامج الأوائل" لمدة ثلاثة أسابيع بهدف توفير الشرح التعليمي للطلبة خاصة في ظل تعطيل الدراسة الطارئ بسبب أزمة فايروس كورونا.

ويأتي هذا العمل في إطار قيامها بمسؤولياتها في توفير التعليم الالكتروني للطلبة بشكل كبير ، من خلال الدروس الموجهة لطلبة المرحلة الأساسية وأيضا الدروس الموجهة لطلبة الثانوية العامة.

وأوضح مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أ. محمود مطر أن 45 معلماً ومشرفاً تربوياً شاركوا في إعداد ومراجعة وتقديم الدروس التي خصصت للصفوف من الخامس الأساسي وحتى الحادي عشر بفرعيه العلمي والأدبي بواقع 16 درساً يومياً بُثت مباشرة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة مساءً، مدة كل درس 25 دقيقة، بثت في 180 ساعة خلال 22 يوماً.

وأضاف أن عدد الدروس التي بثت خلال هذه الفترة بلغ 313 درساً مباشراً استخدمت فيها تقنيات تفاعلية حديثة مكًنت الطلبة من متابعة الدروس بشكل تفاعلي، استخدم المعلمون خلالها وسائل تعليمية وبصرية وتفاعلية حديثة بعيداً عن النمط التقليدي المعتاد، وقامت الوزارة بتوفير كافة الفيديوهات على موقع روافد التعليمي التابع لوزارة التربية والتعليم حيث تم رفع الدروس فور الانتهاء من بثها في الإذاعة ليتاح للطلبة العودة إليها في أي وقت.

وبين مدير عام العلاقات العامة والإعلام أ. معتصم الميناوي أن الطلاب وأولياء الأمور أظهروا تفاعلاً كبيراً مع الدروس المباشرة حيث قفزت أعداد المتابعين لصفحة الإذاعة خلال شهر مارس من 70 ألف متابع إلى 250 ألف متابع في عموم فلسطين، كما بلغت أعداد مشاهدات فيديوهات الدروس حسب إحصائية الفيس بوك أكثر من 13 مليون مشاهدة في الفترة المذكورة.

يشار إلى أن إذاعة التعليم تواصل بث مراجعة مباشرة يومية لطلبة الثانوية العامة ضمن برنامج المتفوقون والذي يستمر بثه حتى انعقاد الامتحانات وظهور النتائج، ويبث البرنامج الساعة ال3 بعد الظهر وحتى التاسعة مساء بواقع 3 دروس يومية لكافة فروع الثانوية العامة الأدبي والعلمي والريادي والشرعي.