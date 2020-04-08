مباحث التموين تُحرر 10 محاضر ضبط بحق تجار مخالفين

غزة – الرأي:

أعلنت دائرة التموين التابعة للمباحث العامة في الشرطة، الأربعاء، تحريرها محاضر ضبط بحق عشرة تجار مخالفين، خلال جولاتها التفقدية على الأسواق والبضائع في قطاع غزة.

وجاءت محاضر الضبط بحق التجار، إثر ممارستهم الاستغلال والتلاعب بالأسعار، ومخالفة التعليمات المتعلقة ببيع المواد التموينية والصحية المعلنة من الجهات المختصة، حيث تمت إحالتها إلى وزارة الاقتصاد لأخذ المقتضى القانوني.

وأوضحت الدائرة، أنها تواصل جولاتها التفقدية على الأسواق، بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد؛ لمتابعة التزام التجار ببيع المواد التموينية وفق التسعيرة الرسمية دون مغالاة أو احتكار.