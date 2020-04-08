الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 8 إبريل 2020

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء الأربعاء، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

وزارة الصحة والوزارات ذات العلاقة تتابع على مدار الساعة انفاذ كافة الإجراءات والسياسات لمواجهة وباء "كورونا".

تم إنهاء إجراءات الحجر الصحي لـ 1018 مستضافاً، من بينهم 233 من الطواقم الطبية ورجال الأمن والخدمات المساندة والنظافة بعد إتمام كافة الفحوصات للاطمئنان على سلامتهم.

ندعو المغادرين لمراكز الحجر الصحي بالالتزام بتعليمات الوقاية التي قدمتها الطواقم الطبية والمكوث في المنازل لمدة أسبوع مع تجنب التزاور والاختلاط وتحقيق التباعد الاجتماعي.

إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 8 حالات في قطاع غزة ولا زالت 5 حالات مصابة تحت المتابعة الصحية وهم بوضع صحي مطمئن ولم يتم تسجيل حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحص المخبري جراء نفاد مواد الفحص تماماً ولازالت عشرات العينات دون فحص.

عدم توفر مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا يشكل تحدياً جديداً أمام وزارة الصحة لمواجهة الوباء ويؤثر على إجراءات انهاء الحجر الصحي لمئات المستضافين في مراكز الحجر الصحي.

نحذر من تداعيات خطيرة على الوضع الصحي جراء نفاد 44% من الأدوية الأساسية و31% من المستهلكات الطبية و65% من لوازم المختبرات ونفاد مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا.

وزارة الصحة تطالب أحرار العالم والمؤسسات الدولية والاغاثية لتوفير الادوية الأساسية المفقودة والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد فحص فيروس كورونا و100 جهاز للتنفس الصناعي و140 سرير للعناية المركزة.

الإمكانيات الصحية المحدودة والمستنزفة لدى وزارة الصحة ستكون عاجزة بمفردها على مواجهة جائحة كورونا وندعو الجميع إلى تحمل مسئولياته في توفير الاحتياجات الصحية الملحة لقطاع غزة.

نشدد على جملة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا مع تزايد انتشار الوباء في المنطقة والذي يشكل مصدر تهديد مستمر لقطاع غزة.

نؤكد استمرار العمل بخطة الطوارئ في كافة المؤسسات الصحية بما في ذلك وقف العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وتجميع خدمات الرعاية الأولية في 14 مركز فقط موزعة على محافظات قطاع غزة للطب العام والتطعيم والاستشارات الطبية للحوامل وبعض الخدمات الطبية الأخرى.

على المواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة مع ضرورة تغطية الأنف والفم وتجنب التجمعات والأماكن العامة وشاطئ البحر والمكوث في المنزل وعدم التحرك إلا للضرورة لاسيما كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة وضعف المناعة ومرضى الجهاز التنفسي من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع.