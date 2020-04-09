وكالة الرأي الفلسطينية بيل جيتس يسعى لإنتاج 7 لقاحات لكورونا "أسرع" من الحكومات وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يعلن موافقة اللاعبين والمدربين على خفض الأجور وكالة الرأي الفلسطينية الاهلي يُكلّف توفيق بالتفاوض مع "ساشا" لتجديد عقد فايلر وكالة الرأي الفلسطينية مقاوم لرذاذ الماء.. موتورولا تطرح Moto G8 Power وكالة الرأي الفلسطينية دواء الجرب نتائجه مبشرة.. خبير عالمي يعلق على أحدث دراسات فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تتفقد منشآت غذائية بالوسطى لمتابعة التراخيص وشروط السلامة وكالة الرأي الفلسطينية فيروس كورونا| هل يساعد فيتامين سي الفوّار على الوقاية منه؟ وكالة الرأي الفلسطينية 6 نصائح تجنبك مخاطر العدسات اللاصقة وكالة الرأي الفلسطينية 5 طرق طبيعية لتسكين الألم والالتهاب وانت فى بيتك وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتلف 1,800 كجم أغذية فاسدة وتشرف على ذبح 327 ذبيحة
أخبار » الأخبار الحكومية

هندسة متفجرات الشمال تنفذ "34" مهمة خلال مارس الماضي

09 نيسان / أبريل 2020 07:32

1
1

غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة لهندسة المتفجرات بمحافظة شمال غزة "34" مهمة خلال مارس المنصرم تنوعت ما بين مهمات تأمين ومهمات تعامل مع أجسام مشبوهة ومهمات معاينة وتحقيق وغيرها.

وأوضحت إحصائية صادرة عن قسم الإدارة بفرع هندسة المتفجرات بمحافظة الشمال أن طواقمها المختصة نفذت "3" مهمة تامين ومساندة، و "17" مهمة تعاملت خلالها مع أجسام وسيارات مشبوهة و"1" مهمات تحقيق بعد انفجار .

وبينت الإحصائية تعاملهم مع "2" مهمة معاينة أماكن انفجار، و "6" مهمات تسليم ذخائر غير منفجرة للمعرض العسكري الدائم للذخائر بمقر الجوازات، و "5" مهمة أخرى تم تكليف هندسة متفجرات الشمال بتنفيذها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟