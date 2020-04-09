هندسة متفجرات الشمال تنفذ "34" مهمة خلال مارس الماضي

غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة لهندسة المتفجرات بمحافظة شمال غزة "34" مهمة خلال مارس المنصرم تنوعت ما بين مهمات تأمين ومهمات تعامل مع أجسام مشبوهة ومهمات معاينة وتحقيق وغيرها.

وأوضحت إحصائية صادرة عن قسم الإدارة بفرع هندسة المتفجرات بمحافظة الشمال أن طواقمها المختصة نفذت "3" مهمة تامين ومساندة، و "17" مهمة تعاملت خلالها مع أجسام وسيارات مشبوهة و"1" مهمات تحقيق بعد انفجار .

وبينت الإحصائية تعاملهم مع "2" مهمة معاينة أماكن انفجار، و "6" مهمات تسليم ذخائر غير منفجرة للمعرض العسكري الدائم للذخائر بمقر الجوازات، و "5" مهمة أخرى تم تكليف هندسة متفجرات الشمال بتنفيذها.