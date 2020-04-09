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بلدية خان يونس توزع معقمات صحية على صناع الجمال

09 نيسان / أبريل 2020 07:34

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غزة-الرأي

تسلمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة من مؤسسة (Humani terre) الفرنسية من خلال حملة "فكر بغيرك" مجموعة من الطرود الصحية والمعقمات الطبية، والتي تم توزيعها على صناع الجمال من العاملين بالبلدية وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتقديراً لجهودهم المبذولة في خدمة أبناء شعبنا.

وحضر توزيع تلك الطرود رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ومدير العلاقات العامة أ.عماد الأغا، ومسئول حملة "فكر بغيرك" أ. كامل الهيقي.

وشدد م. البطة على أهمية اللمسة الكريمة من قبل المؤسسة الفرنسية والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الجوانب الصحية والحفاظ على صناع الجمال الذين يعملون في مهنة تتطلب زيادة الاهتمام بالجوانب الصحية أكثر من غيرها.

وأشار م. البطة إلى أن بلدية خان يونس تسعى بكل امكانياتها المتوفرة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة موظفيها سيما تلك الشرائح التي لها احتكاك مباشر بالجمهور، لافتاً إلى أنه ومنذ بداية أزمة وباء كورونا قامت البلدية بتنفيذ حملات التعقيم الدورية لكل مرافقها وأحياء المدينة  والتجمعات السكانية في إطار مجابهة انتشار الفايروس، بالإضافة إلى توزيع المعقمات الطبية على معظم العاملين لديها بالرغم من الضائقة المالية الراهنة.

وشكر رئيس البلدية المؤسسة الفرنسية وحملة فكر بغيرك على دعمها الكريم في توفير الطرود الطبية، داعياً كافة المؤسسات ذات العلاقة إلى ضرورة تقديم كل ما من شأنه تعزيز تلك الخدمات الصحية وحماية العمال الذين هم خط الدفاع الأول للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا الفلسطيني.

من جانبه، أوضح شبير أن الطرود الصحية تم توزيعها على (95) عامل من صناع الجمال كهدية لهم والذين يواصلون الليل بالنهار في نظافة مجتمعهم بالرغم من الظرف الصحي الذي يرافق وباء كورونا.

وبدوره أعرب الهيقي عن سعادته بتوزيع الطرود الصحية على صناع الجمال الذين يعملون من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع، مشيراً إلى أن الحملة ستعمد خلال الفترة المقبلة تنفيذ المزيد من الأنشطة المشابهة من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

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