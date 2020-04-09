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"الداخلية" تتلقّى رسالة شكر من الجبهة الشعبية

09 نيسان / أبريل 2020 07:45

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غزة-الرأي

تلقّى وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم رسالة شكر وتقدير من قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ممثلة بمسؤولها في قطاع غزة وعضو مكتبها السياسي الرفيق جميل مزهر.

وتأتي هذه الرسالة تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة بكافة أجهزتها وإداراتها والعاملين فيها، لحماية أبناء شعبنا في مواجهة جائحة كورونا.

وقال الرفيق مزهر إن "هذه الجهود تنم عن حرصٍ شديدٍ، وإخلاصٍ في العمل، من قبل الجنود المجهولين الذين يتقدمون الصفوف في خندق المواجهة الأول لحماية شعبنا من هذا الوباء".

وبعث مزهر "بالتحية والتقدير والاحترام والتثمين لكل العاملين في وزارة الداخلية والشرطة، والمتطوعين والطواقم المختلفة، خصوصاً في مراكز الحجر والمستشفيات ومراكز الخدمة الصحية، آملاً لهم دوام التقدم والنجاح في إنجاز هذه المهمة الوطنية العاجلة".

وأكد على أهمية تعزيز أواصر التنسيق العالي بين الجبهة الشعبية ووزارة الداخلية في المجالات كافة، مؤكداً على استعداد الجبهة وضع كافة إمكاناتها وطواقمها في خدمة الجهود المشكورة للوزارة.

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