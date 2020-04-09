بلدية خان يونس :صيانة 296 خط وتركب 500 مترشبكات مياه جديدة

غزة-الرأي

قامت طواقم شعبة صيانة شبكات المياه التابعة لدائرة الأشغال العامة والصيانة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح لـ(296) خط مياه، بالإضافة إلى تمديد (500) متر شبكات جديدة، وذلك في عدد من أحياء وشوارع المدينة خلال شهر مارس من العام الجاري.

وذكر رئيس شعبة صيانة شبكات المياه أ. أيمن شهوان أن تلك الأعمال يتم تنفيذها ضمن خطة الدائرة والمتابعة المستمرة من قبل الفريق الميداني لشوارع المدينة ومراقبة الخطوط المهترئة وتسريبات المياه فيها، والتي تأتي في إطار تعزيز خدمات البلدية المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، مشيراً إلى أنه تم استقبال ما يزيد عن (34) طلبًا خاصًا بالمواطنين من خلال مركز خدمات الجمهور ووحدة الإشارة الميدانية وتم عمل ما يلزم بشأن تلك الطلبات والشكاوى، وكذلك عمل صيانة كاملة لكافة المرافق الصحية بمراكز الحجر الصحي في محافظة خان يونس.