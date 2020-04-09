بلدية خان يونس تتلف 1,800 كجم أغذية فاسدة وتشرف على ذبح 327 ذبيحة

غزة-الرأي

أتلفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة (1800) كيلو جرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وذلك خلال الجولات التفتيشية على المحلات التجارية بالمدينة خلال شهر مارس من العام الجاري.

وأوضح مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس د. يوسف شبير أن الأغذية المتلفة اشتملت على مجمدات ولحوم وخضار ومعلبات وغيرها، وتحرير محاضر الضبط والاتلاف بحق مرتكبي المخالفات.

وبين شبير أن المسلخ البلدي قد أشرف طبياً على ذبح (327) رأس ماشية صغيرة وكبيرة شملت (187) عجل، و(132) بقرة، و(8) من الضأن، بالإضافة إلى إتلاف (191) كجم كبدة و(100) كجم رئة و(30) كجم قلب، و(46) كجم كلية و(15) كجم طحال، و(160) كجم أحشاء داخلية، مشيراً إلى أن قسم الصحة العامة قام بمنح تراخيص مزاولة لــ(6) حرفة جديدة بعد اجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى متابعة (31) شكوى من الجمهور والتعامل معها وفق النظام، وتحرير (25) إخطاراً ومخالفة واحدة لغير الملتزمين بالشروط الصحية.