5 طرق طبيعية لتسكين الألم والالتهاب وانت فى بيتك

هناك العديد من أنواع الأدوية المسكنة التى تعمل على تخفيف الألم والالتهاب والتى يستخدمها الكثيرون ولكن قد تؤثر بعض الأدوية المسكنة على صحة الكلى والقلب وتسبب تلف الاعضاء، لذلك يقدم موقعindiancountrytoday بعض الطرق الطبيعية التى تعالج الالتهاب والألم.

1: الزنجبيل



يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهابات وتسكين الألم، كما انه يحتوى على مواد مضادة للأكسدة تحد من الالتهاب واعراض الحموضة والألم فى الجسم.

2: الكركم



من التوابل المعروفة باماكنيتها للوقاية من الالتهابات والأمراض السرطانية ، كما انه يحسن الدورة الدموية ويمنع تجلط الدم ويخفض مستوى الانزيمات فى الجسم والتى تسبب الالتهاب.

3 :مكملات الماغنسيوم



يمكن أن تساعد مكملات الماغنسيوم على تخفيف ألم الصداع وتشنجات العضلات حيث تحتوى على بعض المواد المسكنة والمضادة للالتهاب، فمن الممكن تناول مكملات الماغنسيوم أو الأطعمة التى تحتوى عليه.

4: الزيوت العطرية



البابونج واللافندر والمريمية من الزيوت العطرية التى تعمل على تهدئة الالم والالتهاب وارتخاء العضلات، لذلك ينصح بوجودها فى المنزل دائما لتسكين الألم.

5:اوراق الصفصاف الأبيض



يحتوى لحاء الصفاف الابيض على مادة الساليسين التى تتحول فى المعدة إلى حمض الساليسيليك وهو المكون الاساسى للاسبرين و الذى يعمل على تخفيف الألم والالتهاب.