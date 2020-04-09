6 نصائح تجنبك مخاطر العدسات اللاصقة

تستخدم كثير من الفتيات العدسات اللاصقة الملونة يوميًا كنوع من الزينة مثل مساحيق التجميل، لكنهن لا يعلمن أن ذلك يعرض أعينهن للجفاف.. فكيف تتجنبين ذلك؟

يقول الدكتور عمرو حسن، استشاري طب وجراحة العيون وجراحات الليزر، إن القرنية «النسيج الأمامي للعين» عبارة عن خلايا شفافة، ويتم تغذيتها عن طريق الهواء وطبقة الدمع التي تكسوها من الخارج وتعمل على ترطيبها، خاصة أن الدموع تتكون من ثلاث مكونات رئيسية: الماء، والدهون، وطبقة بروتينات.

وتُكتم القرنية عند ارتداء العدسات اللاصقة، وبالتالي لا تتغذى جيدًا، فترسل للمخ إنذارات أنها تحتاج إلى دم للتغذية، ويظهر ذلك واضحًا عند وجود شعيرات دموية على سطح العين، وفقا لما أوضح «حسن».

ويضيف استشاري طب العيون أن احتكاك القرنية بالجفن يقل عند وضع العدسة اللاصقة فيصاب الجفن بالتهاب يؤدي إلى تغيير في تكوين الدهون في الدموع، ما يسبب عدم ثبات طبقة الدموع وزيادة تبخرها، فيشعر المصاب بحساسية ووجود ما يشبه بالرمال وبالتالي يعاني من تهيج العين.

وتدخل العين بهذه الحالة في مرحلة الجفاف، وتستنجد بالدموع التي تفرزها العين للحصول على التغذية، ويُنصح وقتها بوضع قطرات مرطبة مع الامتناع عن استخدام العدسات، وفي حالة الالتهابات يُنصح بقطرات المضاد الحيوي.

ويوضح الدكتور محمد فتحي، أخصائي طب وجراحة العين بجامعة الإسكندرية، أن أعراض جفاف العين تظهر فيما يلي:

- الشعور الدائم بالألم وعدم الراحة.

- حرقان العين.

- الشعور بوجود شيء داخل العين.

- الرغبة في حكة العين.

- احمرار العين.

ولأن الكثير من الفتيات يفضلن استخدام العدسات اللاصقة، ينصح «فتحي» ببعض الإرشادات اللازم اتباعها عند استخدامها لحماية العين من الجفاف أو أي ضرر.

1 - التدرج في استخدامها، أي ارتدائها لمدة ساعتين فقط إذا كانت أول مرة، فذلك يسمح للعين بتجديد طبقة الدموع المغذية لها.

2 - عدم ترك العدسات لأكثر من 8 ساعات وعدم النوم أو الاستحمام بها.

3 - عدم شراء العدسات اللاصقة من مراكز التجميل أو الصيدليات، وشرائها من المراكز المتخصصة بعد استشارة طبيب العيون.

4 - وضع قطرات مرطبة للعين فوق العدسة على أن تكون تلك القطرة باستشارة طبيب.

5 - التأكد من نظافة اليدين عند وضع العدسات.

6 - وضعها في المحلول المخصص لها وتغييره بشكل مستمر.