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الاقتصاد تتفقد منشآت غذائية بالوسطى لمتابعة التراخيص وشروط السلامة

09 نيسان / أبريل 2020 08:06

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غزة-الرأي

قامت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني بتنظيم جولة تفقدية للمنشآت الغذائية بالمحافظة الوسطى لمتابعة التراخيص وشروط الأمن والسلامة.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة فى تقريرها اليومي  :"ان الطواقم التفتيشية قامت بزيارة عدد من المنشآت الصناعية شملت عدد من المخابز، ومصنع للشبس، ومصنع للعصير، ومصنع لإنتاج الكيك والمرطبات.
وأشار التقرير ان طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك نظمت 210 زيارة وجولة ميدانية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار ومنعا للاحتكار.
وبين التقرير أن الطواقم التفتيشية بمحافظة خان يونس قامت بضبط 2400 باكو مسحوق غسيل في أحد المحلات التجارية بسبب ارتفاع في سعر البيع، وضبط واتلاف 30 كيلو بزر شمس لا يوجد عليها بطاقة بيان، واتلاف كميات من عبوات العصير منتهية الصلاحية.
وقامت لجنة الامن والسلامة بإبلاغ صاحب أحد المنشأت الصناعية بإخلاء صهريج سولار بمحافظة خان يونس، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.
وعقدت طواقم حماية المستهلك بمحافظة رفح اجتماعاً للجنة الامن والسلامة لمناقشة إجراءات واليات العمل.
ومن خلال المتابعة الميدانية تم تحرير عدد من محاضر الضبط لعدد من أصحاب المحلات التجارية بمحافظة رفح بسبب ارتفاع في الأسعار.
وذكر التقرير أن مفتشي حماية المستهلك بمحافظة غزة قامت بتحرير عدد 8 محاضر ضبط للسلع منتهية الصلاحية وارتفاع الأسعار.
وقامت طواقم حماية المستهلك بمحافظة الشمال بالتعاون ومشاركة لجنة الامن والسلامة بتنظيم جولات تفتيشية على المحلات التجارية والأسواق تم خلالها اتلاف مواد تنظيف منتهية الصلاحية، واتلاف 113 كيلو من المعجنات.
على صعيد آخر ،قامت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات بمحافظة خان يونس شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات، وزيارة عدد 2 مصنع لتصنيع الذهب والمجوهرات.
وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.

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