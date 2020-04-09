مقاوم لرذاذ الماء.. موتورولا تطرح Moto G8 Power

كشفت شركة موتورولا عن تفاصيل الهاتف الذكي الجديد Moto G8 Power Lite ، الذي ينتمي للفئة المتوسطة.

الشاشة

أوضحت الشركة الأمريكية أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة IPS قياس 6.5 بوصة، وبدقة وضوح 1600×720 بيكسل.

الكاميرا

يتضمن الهاتف كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل. وعلى ظهر الهاتف هناك 3 كاميرات بدقة 16/2/2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لبصمة الإصبع.

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المعالج

وينبض بداخل هاتف موتورولا الجديد المعالج MediaTek Helio P35، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

البطارية

ويمتاز الهاتف، الذي يبلغ وزنه نحو 200 جرام، ببطارية سعة 5000 ميلي أمبير ساعة مع دعم الشحن بقدرة 10 وات. ويدعم الهاتف نظام التشغيل أندرويد 9، كما أنه يتمتع بمقاومة رذاذ الماء وسيتوفر باللونين الفيروزي والأزرق.