الاهلي يُكلّف توفيق بالتفاوض مع "ساشا" لتجديد عقد فايلر

كلفت لجنة التخطيط بالأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالدخول في مفاوضات رسمية مع ساشا وكيل رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتجديد عقده واستمراه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي رحب فايلر بتجديد عقده لمدة موسمين، رغم أنه يملك في جعبته حالياً 3 عروض أحدهم من الدورى السويسرى والعرضين الآخرين في الخليج، إلا أنه يرغب فى الاستمرار مع الأهلى، فى الوقت الذى يرفض فايلر التوقيع بشكل رسمي قبل الحصول على الضوء الأخضر من أسرته بالموافقة على استمراره فى الدوري المصري وهو ما سيحدث في جلسة بسويسرا عقب فتح المجال الجوي

واستقر مسئولو الأهلى على رفع راتب فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل.

ويتضمن عقد فايلر الحالي مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولتي الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائى، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتى الدورى أو أفريقيا، ويرغب الأهلى فى تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن.