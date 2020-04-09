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أخبار » الرياضة و الملاعب

ريال مدريد يعلن موافقة اللاعبين والمدربين على خفض الأجور

09 نيسان / أبريل 2020 08:14

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اتفق نادي ريال مدريد الإسباني مع لاعبيه على تقليص رواتبهم بنسبة 10% في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19) حاليا.

وأوضح النادي أن النسبة سترتفع إلى 20% حال تم إلغاء الموسم، كما ستطبق نسبة الخصم من المرتبات على لاعبي فريق النادي لكرة السلة.

ويهدف النادي من هذا الإجراء إلى توفير المال لتخفيف الخسائر المالية التي تعرض لها العديد من الموظفين بالنادي.

كان الألماني توني كروس لاعب خط وسط الفريق أبدى تحفظه على فكرة تقليص رواتب اللاعبين وتعرض لوابل من الانتقادات بسبب ذلك.

وكان نادي برشلونة المنافس التقليدي العنيد للريال أعلن الأسبوع الماضي أن لاعبيه بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وافقوا على تقليص رواتبهم بسبب وباء كورونا.

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