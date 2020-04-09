الطقس: ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وأمطار غدًا

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الجمعة، غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداّ نسبياً نهاراً خاصة فوق المرتفعات الجبلية إلى بارداً ليلاً، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما السبت، فيكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ليبقى الجو باردا نسبياً نهاراً إلى بارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.